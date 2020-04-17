Тифози не попадут на итальянские стадионы в этом году – шокирующие детали плана возобновления Серии А

Итальянские болельщики, очевидно, нескоро увидят своих любимцев вживую, несмотря на возможное возобновление соревнований в Серии А.

Фанаты итальянских клубов не смогут посещать стадионы до марта 2021 года, прогнозирует AS.

Серия А попытается вернуться к тренировкам в начале мая, – обнадеживающее заявление министра спорта Италии

Согласно плану выхода из карантина, команды возобновят тренировки в начале мая, а первые матчи неоконченного сезона 2019/20 состоятся в конце месяца. Однако, появление тифози на трибунах якобы станет возможным лишь весной следующего года, когда будут сняты абсолютно все ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Напомним, что Италия является одной из наиболее пострадавших от COVID-19 стран. На 17 апреля там зафиксировано почти 169 тысяч инфицированных, 22170 случаев – летальные.

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