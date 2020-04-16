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Италия запланировала выйти из карантина громкой вывеской Кубка

11:00 28 Читати українською
Италия запланировала выйти из карантина громкой вывеской Кубка
Дибала против двух миланцев / LaPresse

Совет итальянской Серии А намерен возобновить остановленный из-за пандемии коронавируса сезон ответным матчем 1/2 финала Кубка Италии.

Сезон 2019/20 могут возобновить матчем Ювентус – Милан 27 мая, сообщает ANSA.

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Совет Серии А предложил клубам возобновить сезон в конце мая двумя полуфинальными матчами Кубка Италии. Сначала "Старая синьора" сыграет с "россонери", а 28 мая состоится повторное противостояние Наполи и Интера. Матчи чемпионата при таком варианте возобновятся 31 мая.

Если итальянские клубы согласуют эту схему возобновления кампании 2019/20, то сезон завершится 2 августа. Идею руководители клубов обсудят в ближайший вторник.

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Милан Милан Италия коронавирус Кубок Италии Кубок Италии 2018/19 Ювентус Ювентус Серия А
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