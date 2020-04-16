Италия запланировала выйти из карантина громкой вывеской Кубка

Дибала против двух миланцев / LaPresse

Совет итальянской Серии А намерен возобновить остановленный из-за пандемии коронавируса сезон ответным матчем 1/2 финала Кубка Италии.

Сезон 2019/20 могут возобновить матчем Ювентус – Милан 27 мая, сообщает ANSA.

Италия выплатит компенсацию журналистам за остановку Серии А

Совет Серии А предложил клубам возобновить сезон в конце мая двумя полуфинальными матчами Кубка Италии. Сначала "Старая синьора" сыграет с "россонери", а 28 мая состоится повторное противостояние Наполи и Интера. Матчи чемпионата при таком варианте возобновятся 31 мая.

Если итальянские клубы согласуют эту схему возобновления кампании 2019/20, то сезон завершится 2 августа. Идею руководители клубов обсудят в ближайший вторник.

Помер "італійський Джордж Бест": курив, писав вірші і грав на гітарі, а божевільними трюками довів фаната до інфаркту