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Тиагу Силва трогательно попрощался с ПСЖ

13:20 - Читати українською
Тиагу Силва трогательно попрощался с ПСЖ
Тиагу Сілва / UOL

Капитан ПСЖ Тиагу Силва написал трогательное письмо перед своим уходом в другой клуб.

"Ценность вещей не в том, сколько времени они существуют, а в интенсивности, с которой они происходят. По этой причине есть незабываемые моменты, непонятные вещи и несравненные люди" (Фернандо Пессоа (португальский поэт, прозаик и философ – прим. Футбол24)) .

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Сегодня цикл заканчивается, после 8 лет работы в ПСЖ я хотел бы поблагодарить моих товарищей по команде, весь персонал, руководство, фанатов, мою семью, Богу и моим друзьям за все это. За все счастливые моменты, которые мы пережили в Городе Света. Здесь, с моей женой мы пережили незабываемые моменты, наши дети выросли, мы стали французскими гражданами. Мы навсегда сохраним эти прожитые годы и Францию ​​в наших сердцах. Большое спасибо", – написал Силва в своем Instagram.

Напомним, бразилец вместе с ПСЖ выиграл все внутренние трофеи сезона 2019/20, но в финале Лиги чемпионов уступил Баварии (0:1). Ожидается, что новым клубом Силвы станет Челси.

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«La valeur des choses n'est pas dans le temps qu'elles durent, mais dans l'intensité avec laquelle elles se produisent. Pour cette raison, il y a des moments inoubliables, des choses inexplicables et des gens incomparables »(Fernando Pessoa). Aujourd'hui un cycle se termine, après 8 ans au sein de l’equipe du @psg, je voudrais remercier mes coéquipiers, toute l'équipe technique et la direction, les fans, ma famille, Dieu et mes amis, pour tous ces heureux moments que nous avons vécu dans la Ville Lumière. Ici, avec ma femme @bellesilva, nous avons vécu des moments inoubliables, nos enfants ont grandi, nous sommes devenus citoyens français, et nous porterons à jamais ces années vécues et la France dans nos cœurs. Merci beaucoup “O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis” (Fernando Pessoa). Hoje se fecha um ciclo, depois de 8 anos no @psg , eu gostaria de agradecer aos meus colegas de equipe, à toda a equipe técnica e direção, à torcida, à minha família, a Deus e aos meus amigos, por todos esses felizes anos que vivemos na Cidade-luz. Aqui, junto com a minha esposa, @bellesilva , vivemos momentos inesquecíveis, nossos filhos cresceram, nos tornamos cidadãos franceses, e vamos levar pra sempre esses anos vividos e a França nos nossos corações. Muito obrigado • • • #AllezParis #ICICESTPARIS #PSG #ParisSaintGermain #Paris #Football #ThiagoSilva #ParisSaintGermain #IciCestParis #TS2 #DefenseurCentral #Capitão #Capitaine #CoronaOut #StopCorona #EquipePSG #PSGTeam #PSGlife #PSGforever #StayHealthy #OMonstro #PSGOL #AllezParis

Допис, поширений Thiago Silva (@thiagosilva)

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