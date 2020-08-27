Тиагу Силва трогательно попрощался с ПСЖ

"Ценность вещей не в том, сколько времени они существуют, а в интенсивности, с которой они происходят. По этой причине есть незабываемые моменты, непонятные вещи и несравненные люди" (Фернандо Пессоа (португальский поэт, прозаик и философ – прим. Футбол24)) .

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Сегодня цикл заканчивается, после 8 лет работы в ПСЖ я хотел бы поблагодарить моих товарищей по команде, весь персонал, руководство, фанатов, мою семью, Богу и моим друзьям за все это. За все счастливые моменты, которые мы пережили в Городе Света. Здесь, с моей женой мы пережили незабываемые моменты, наши дети выросли, мы стали французскими гражданами. Мы навсегда сохраним эти прожитые годы и Францию ​​в наших сердцах. Большое спасибо", – написал Силва в своем Instagram.

Напомним, бразилец вместе с ПСЖ выиграл все внутренние трофеи сезона 2019/20, но в финале Лиги чемпионов уступил Баварии (0:1). Ожидается, что новым клубом Силвы станет Челси.

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