Тиагу Силва получит роскошную зарплату в Челси – известна сумма

Трансфер Тиагу Силвы в Челси, похоже, уже совсем близко.

Бразильский защитник будет получать 10 млн евро в Челси, сообщает Николо Скира. По данным журналиста, футболист подпишет с английским клубом контракт до лета 2022 года.

Тиагу Силва нашел неожиданный вариант продолжения карьеры – контракт уже согласован

Стоит отметить, что Тиагу Силва достанется Челси бесплатно, ведь его контракт с ПСЖ уже закончился. Ранее сообщалось, что защитник может перейти в Фиорентину.

Напомним, 35-летний бразилец присоединился к составу парижского клуба в 2012 году. В прошлом сезоне Лиги 1 Тиагу Силва сыграл 21 матч, но результативными действиями не отличался.

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