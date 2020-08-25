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Тиагу Силва получит роскошную зарплату в Челси – известна сумма

00:27 - Читати українською
Тиагу Силва получит роскошную зарплату в Челси – известна сумма
Тиагу Силва / Официальный сайт ПСЖ

Трансфер Тиагу Силвы в Челси, похоже, уже совсем близко.

Бразильский защитник будет получать 10 млн евро в Челси, сообщает Николо Скира. По данным журналиста, футболист подпишет с английским клубом контракт до лета 2022 года.

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Стоит отметить, что Тиагу Силва достанется Челси бесплатно, ведь его контракт с ПСЖ уже закончился. Ранее сообщалось, что защитник может перейти в Фиорентину.

Напомним, 35-летний бразилец присоединился к составу парижского клуба в 2012 году. В прошлом сезоне Лиги 1 Тиагу Силва сыграл 21 матч, но результативными действиями не отличался.

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