Тьягу Сілва зворушливо попрощався з ПСЖ

"Цінність речей не в тому, скільки часу вони існують, а в інтенсивності, з якою вони відбуваються. З цієї причини є незабутні моменти, незрозумілі речі і незрівнянні люди" (Фернандо Пессоа (португальський поет, прозаїк і філософ – прим. Футбол24)).

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Сьогодні цикл закінчується, після 8 років праці в ПСЖ я хотів би подякувати моїм товаришам по команді, всьому персоналу, керівництву, фанатам, моїй сім'ї, Богу і моїм друзям за все це. За всі щасливі моменти, які ми пережили в Місті Світла. Тут, з моєю дружиною ми пережили незабутні моменти, наші діти виросли, ми стали французькими громадянами. Ми назавжди збережемо ці прожиті роки і Францію в наших серцях. Велике спасибі", – написав Сілва у своєму Instagram.

Нагадаємо, бразилець разом з ПСЖ виграв усі внутрішні трофеї сезону 2019/20, але у фіналі Ліги чемпіонів поступився Баварії (0:1). Очікується, що новим клубом Сілви стане Челсі.

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