"Год смогут прожить без нее": Тевес упрекнул коллег за нежелание уменьшить зарплаты

Бывший форвард сборной Аргентины, капитан Бока Хуниорс Карлос Тевес поделился мыслями относительно урезания зарплат футболистов в условиях пандемии коронавируса.

"Футболист может прожить без зарплаты полгода или год. Нельзя сравнивать нас с теми, кто живет с детьми и вынужден идти на работу в 6 утра и возвращаться в 7 вечера, чтобы прокормить свою семью.

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Мы не пример для других в этой ситуации. Но мы должны проявить себя и помочь. Мне легко об этом говорить из дома, зная, что у меня есть пропитание для своих детей. Но отчаявшиеся люди, которые не могут передвигаться и покидать свой дом, меня беспокоят", – заявил нападающий в эфире America TV.

Отметим, что большинство клубов пошли на уменьшение зарплат в условиях пандемии. Однако, часть клубов (в частности, Тоттенхэм) уменьшил выплаты персоналу, а не игрокам. К слову, в Аргентине на 3 апреля зафиксировано 1265 случаев заболевания коронавирусом, 37 из них – летальные.

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