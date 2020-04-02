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Атлетико пошел по пути Барселоны – игроки потеряют большие деньги, но помогут персоналу

19:13 11 Читати українською
Атлетико пошел по пути Барселоны – игроки потеряют большие деньги, но помогут персоналу
Ванда Метрополитано / фото из соцсетей

Во время пандемии коронавируса футбольные клубы вынуждены идти на радикальные шаги, чтобы минимизировать влияние финансового кризиса.

Футболисты и тренерский штаб мадридского Атлетико пошли на сокращение зарплаты на 70%, сообщает пресс-служба клуба. Получать меньше будут футболисты и тренеры первой команды, а также второй и женской команды клуба.

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Как отмечается в заявлении "матрасников", это позволит увеличить выплаты 430 сотрудникам, которые ранее были переведены на схему ERTE – персонал был отправлен в бессрочный отпуск с выплатой пособия по безработице, по окончании кризиса их трудовые соглашения возобновятся.

Напомним, сезон-2019/20 в Ла Лиге и в других футбольных лигах Испании приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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