Атлетико пошел по пути Барселоны – игроки потеряют большие деньги, но помогут персоналу

Во время пандемии коронавируса футбольные клубы вынуждены идти на радикальные шаги, чтобы минимизировать влияние финансового кризиса.

Футболисты и тренерский штаб мадридского Атлетико пошли на сокращение зарплаты на 70%, сообщает пресс-служба клуба. Получать меньше будут футболисты и тренеры первой команды, а также второй и женской команды клуба.

Месси объявил о грандиозном уменьшении зарплат в Барселоне и "наехал" на руководство – официальное заявление

Как отмечается в заявлении "матрасников", это позволит увеличить выплаты 430 сотрудникам, которые ранее были переведены на схему ERTE – персонал был отправлен в бессрочный отпуск с выплатой пособия по безработице, по окончании кризиса их трудовые соглашения возобновятся.

Напомним, сезон-2019/20 в Ла Лиге и в других футбольных лигах Испании приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Швед застряг в ізоляції без дружини і дитини – тренер Селтіка шкодує, фанати порівняли з легендою та винесли вердикт