"Смена гражданства? Да. Я думал об этом. Это действительно хорошая идея, потому что в Украине есть лимит на количество легионеров.

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Сборная Украины? Я не знаю. Думаю об этом, но пока не знаю. Для меня не составило никакого труда адаптироваться в Украине. Сложно не будет, потому-что какое бы я решение не принял, оно будет правильным. А правильные решения всегда принимать легко", – сказал Тете в программе "Бомбардир".

Напомним, Тете выступает в Украине с февраля 2019 года – Шахтер приобрел бразильца у Гремио за 15 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за "горняков" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 2 результативных передачи. К слову, жена Тете Татьяна – украинка.

21-летний бразилец несколько раз получал приглашение в лагерь национальной команды Бразилии, но дебютировать за нее ему не удалось. Также в его активе два матча за сборную Бразилии U-23 и семь за команду до 20 лет.

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