Бенфика стала фаворитом на подписание 22-летнего бразильца, сообщает ESPN.

Шахтер может отпустить еще одного форварда в Бразилию

Ранее Тете связывали с Монако, Аталантой и Баварией, однако эти клубы рассматривали только аренду. Шахтер же настроен продать хавбека, контракт которого рассчитан до конца 2023 года. Бенфика готова вести переговоры, имея значительный козырь. "Горняки" до сих пор не выплатили полную сумму за трансфер Педриньо (около 18 млн евро), поэтому португальцы могут использовать этот фактор как своеобразную скидку.

Напомним, в текущем сезоне Тете провел 28 матчей, в которых оформил 10 голов и 2 ассиста. Transfermarkt оценивает легионера Шахтера в 20 млн евро.

Український футбол на порозі війни: що чекає Динамо та Шахтар і які клуби постраждають найбільше