toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Терри назвал два клуба, которые хотели подписать его из Челси

11:11 27 Читати українською
Терри назвал два клуба, которые хотели подписать его из Челси
Джон Терри и Андрей Шевченко / фото из открытых источников

Бывший капитан Челси и сборной Англии получал не так много предложений – да и те поступали исключительно из Туманного Альбиона.

"Когда я выступал за Челси, меня хотел подписать Хаддерсфилд. Это было тогда, когда я только пришел в команду, тогда их тренировал Стив Брюс. Челси принял предложение, но Виалли не отпустил меня. Я очень благодарен ему, ведь именно он позволил мне дебютировать за первую команду. Он – замечательный тренер и невероятный человек.

"Больше не нужно рисовать брови карандашом": легенда Ювентуса Виалли завершил курс химиотерапии

Также был Манчестер Сити. Они обращались к Челси с официальным предложением. Я встречался с владельцем и сказал, что никогда не хочу покидать Челси. Если меня хотели бы продать, то это другой разговор. Но я могу с уверенностью сказать, что не хотел никуда идти.

После этого мне предложили новый контракт, мы пожали руки, и я остался еще на пять или шесть лет. Эти два клуба – единственные, которые пытались подписать меня", – цитирует Терри Goal.com.

Напомним, 39-летний Джон провел в Челси почти всю карьеру. Сейчас он входит в тренерский штаб Астон Виллы.

Капітан, лідер, легенда: ікона Челсі Джон Террі – незабитий пенальті в Москві, секс-скандал та тріумф у Мюнхені

blog_ava
"Отчим" Неймара, моложе его на 6 лет, оказался бисексуалом – ранее он встречался с поваром бразильца
09:25
165
Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Трансферы Трансферы Челси Челси Челси Хаддерсфилд Хаддерсфилд Джанлука Виалли Джанлука Виалли Джон Терри Джон Терри
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
5
час
:
16
мин
МФК Металлург
18:00
Горняк-Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук