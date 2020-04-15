Терри назвал два клуба, которые хотели подписать его из Челси

Бывший капитан Челси и сборной Англии получал не так много предложений – да и те поступали исключительно из Туманного Альбиона.

"Когда я выступал за Челси, меня хотел подписать Хаддерсфилд. Это было тогда, когда я только пришел в команду, тогда их тренировал Стив Брюс. Челси принял предложение, но Виалли не отпустил меня. Я очень благодарен ему, ведь именно он позволил мне дебютировать за первую команду. Он – замечательный тренер и невероятный человек.

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Также был Манчестер Сити. Они обращались к Челси с официальным предложением. Я встречался с владельцем и сказал, что никогда не хочу покидать Челси. Если меня хотели бы продать, то это другой разговор. Но я могу с уверенностью сказать, что не хотел никуда идти.

После этого мне предложили новый контракт, мы пожали руки, и я остался еще на пять или шесть лет. Эти два клуба – единственные, которые пытались подписать меня", – цитирует Терри Goal.com.

Напомним, 39-летний Джон провел в Челси почти всю карьеру. Сейчас он входит в тренерский штаб Астон Виллы.

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