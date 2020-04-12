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"Больше не нужно рисовать брови карандашом": легенда Ювентуса Виалли завершил курс химиотерапии

15:12 40 Читати українською
"Больше не нужно рисовать брови карандашом": легенда Ювентуса Виалли завершил курс химиотерапии
Джанлука Виалли / фото из открытых источников

Легендарный итальянский нападающий Джанлука Виалли рассказал о своем состоянии после завершения курса химотерапии.

"Я в порядке. В декабре завершился 17-месячный курс химиотерапии. Один цикл на восемь месяцев и второй – на девять. Это было тяжело и физически, и психологически. Обследование не показало никаких признаков болезни. Я счастлив. Я снова могу смотреть на себя в зеркало, видеть, как растут волосы, не приходится рисовать брови карандашом. В этом плане мне очень повезло по сравнению со многими другими.

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В моем случае это не борьба, а приключение, возможность заняться самоанализом. Я бы с радостью обошелся без болезни, но если уж так случилось, я постарался воспользоваться время. Это помогает тебе стать тем, кто ты есть", – приводит слова Виалли Football-Italia.

Напомним, Джанлука борется с раком еще с 2017 года. В годы своей карьеры Виалли выступал за такие клубы как Сампдория, Ювентус и Челси.

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Теги
Италия Ювентус Ювентус Джанлука Виалли Джанлука Виалли
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