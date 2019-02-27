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Тер Штеген: Ройс подошел бы Барселоне, но он счастлив в Боруссии Дортмунд

07:30 16 Читати українською
Тер Штеген: Ройс подошел бы Барселоне, но он счастлив в Боруссии Дортмунд
Марко Ройс / Фото: Twitter Боруссии Дортмунд

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген поделился впечатлением от верности Марко Ройса дортмундской Боруссии.

"Ройс отлично подошел бы Барселоне. Я думаю, что он мог бы присоединиться к более великой команде, но он очень счастлив в своем клубе, потому что его семья живет в Дортмунде. Это всегда было очень важно для него.

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Ройс может играть в любой действительно великой команде, но нужно уважать его, когда он говорит: "Нет, я останусь там, где мое место. Там, где моя семья, где у меня есть поддержка". Это отличное решение потрясающего человека", – цитирует тер Штегена Goal.com.

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Германия Марко Ройс Марко Ройс Марк-Андре тер Штеген Марк-Андре тер Штеген Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Барселона Барселона
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