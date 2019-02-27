Тер Штеген: Ройс підійшов би Барселоні, але він щасливий в Борусії Дортмунд

Голкіпер Барселона Марк-Андре тер Штеген поділився враженням від вірності Марко Ройса дортмундській Борусії.

"Ройс відмінно підійшов би Барселоні. Я думаю, що він міг би приєднатися до більш великої команди, але він дуже щасливий в своєму клубі, тому що його сім'я живе в Дортмунді. Це завжди було дуже важливо для нього.

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Ройс може грати за будь-яку дійсно велику команду, але потрібно поважати його, коли він говорить: "Ні, я залишуся там, де моє місце. Там, де моя родина, де у мене є підтримка". Це відмінне рішення приголомшливого людини", – цитує тер Штегена Goal.com.

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