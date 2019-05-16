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Тер Штеген получил травму колена и пропустит матч против Эйбара

16 мая 18:17 42 Читати українською
Тер Штеген получил травму колена и пропустит матч против Эйбара
Марк-Андре тер Штеген / FOX Sports Asia

Марк-Андре тер Штеген пропустит игру против Эйбара и может уже не сыграть в этом сезоне.

Голкипер Барселоны Тер Штеген получил повреждение колена и может пропустить остаток сезона, сообщает официальный твиттер команды.

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Срок восстановления немца станет известен только после детального обследования, однако известно, что он не сможет сыграть в заключительном матче Ла Лиги против Эйбара. К тому же, тер Штеген, скорее всего, пропустит и финал Кубка Испании, ведь в этом турнире место в воротах занимает Яспер Силлессен.

В текущем сезоне тер Штеген провел 49 матчей в составе Барселоны, пропустив в них 43 гола.

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Испания Барселона Барселона Яспер Силлессен Яспер Силлессен Марк-Андре тер Штеген Марк-Андре тер Штеген
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