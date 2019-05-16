Тер Штеген получил травму колена и пропустит матч против Эйбара

Марк-Андре тер Штеген пропустит игру против Эйбара и может уже не сыграть в этом сезоне.

Голкипер Барселоны Тер Штеген получил повреждение колена и может пропустить остаток сезона, сообщает официальный твиттер команды.

"Хлопець підписав собі вирок" – атмосфера у роздягальні Барселони після Ліверпуля, або Чиї голови полетять першими

Срок восстановления немца станет известен только после детального обследования, однако известно, что он не сможет сыграть в заключительном матче Ла Лиги против Эйбара. К тому же, тер Штеген, скорее всего, пропустит и финал Кубка Испании, ведь в этом турнире место в воротах занимает Яспер Силлессен.

В текущем сезоне тер Штеген провел 49 матчей в составе Барселоны, пропустив в них 43 гола.

Барселона готує революцію після Ліверпуля: продаж 10-и гравців, два перші трансфери та несподівана петиція фанів