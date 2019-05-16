Тер Штеген отримав травму коліна і пропустить матч проти Ейбара

Марк-Андре тер Штеген пропустить гру проти Ейбара і може вже не зіграти у цьому сезоні.

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген отримав пошкодження коліна і може пропустити залишок сезону, повідомляє офіційний твіттер команди.

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Термін відновлення німця стане відомим лише після детального обстеження, однак відомо, що він не зможе зіграти у заключному матчі Ла Ліги проти Ейбара. До того ж, тер Штеген, скоріш за все, пропустить і фінал Кубка Іспанії, адже в цьому турнірі місце у воротах займає Яспер Сіллессен.

В поточному сезоні тер Штеген провів 49 матчів у складі Барселони, пропустивши в них 43 голи.

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