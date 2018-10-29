"Я неоднократно хотел покинуть Барселону": тер Штеген перед Реалом – о своей критической ситуации и Классико без Роналду

Немецкий голкипер уже несколько сезонов подряд находится на ведущих ролях в каталонском гранде. Однако его путь к звездам не всегда был застелен лепестками роз.

Марк-Андре Тер Штеген, пожалуй, лучше всех символизирует эволюцию современного голкипера. Миссия вратарей больше не ограничивается отражением мячей, они стали неотъемлемым элементом в развитии атак любой команды, которая не исповедует примитивную философию игры "бей-беги". Большие клубы ценят киперов с умением играть ногами, поэтому немец стал бесценной находкой бывшего спортдира Барселоны Андони Субисарреты.

Тер Штеген фееричными двойными сейвами помог Барселоне возглавить Примеру – он сейчас лучший голкипер мира?

Проведя четыре сезона на Камп Ноу, тер Штеген вошел в число лучших вратарей мира. Однако в него поверили не сразу. Накануне Эль Классико Марк откровенно пообщался с порталом Club del deportista, заявив, что неоднократно планировал покинуть каталонский гранд.

Знание языка как дань чужой стране

Изучение испанского – знак моего уважения к стране, в которой я проживаю и работаю. Это самое малое, что я могу сделать для этих людей. Каждый день я расширяю свои знания и осваиваю что-то новое. Я искренне радуюсь, когда собеседники исправляют меня и помогают подобрать правильные слова, чтобы лучше выразить мнение. Чувствую, что благодаря знанию языка я уже стал частью новой среды. Кроме того, это помогает мне лучше изучить богатую культуру этого народа.

Характер и предрассудки

Свойственно ли мне нервничать? Конечно. Я еще никогда так не волновался, как в день моей свадьбы. Мне нравится посещать супермаркеты, открывать для себя интересные продукты, просто гулять по улицам Барселоны и пить кофе в особых заведениях с душевной атмосферой. Должен признаться, что я верю в некоторые предрассудки. Например, никому не позволяю касаться перчаток, в которых выхожу на игру.

Роль Субисарреты и легкая адаптация

Я провел 19 лет в клубе всей моей жизни, с детства мечтая представлять на футбольном поле свой родной город ... пока не появился Субисаррета. Сначала он пообщался с моими представителями, а потом мы лично встретились в гостинице. Андони долго рассказывал мне, что значит быть голкипером Барселоны и какие надежды возлагает на меня клуб. Субисаррета – невероятный человек. Он убедил меня своей искренностью. До встречи с ним я никогда не бывал в Барселоне, но его слова заставили меня принять самое важное решение в жизни. Сейчас могу с уверенностью сказать, что я не ошибся.

Считаю, что я быстро адаптировался в Барсе. Мне нравится стиль игры и менталитет команды. Мы заметно отличаемся от других клубов благодаря своей философии.

Конкуренция с Браво и наиболее критический момент

Я до сих пор с тревогой вспоминаю тот период моей карьеры (тер Штеген играл в Лиге чемпионов и Кубке Испании, а Браво стоял в Примере – прим.ред). Я всегда хочу играть в каждом матче, поэтому эта ситуация была очень сложной для меня. Конкурировать с Браво – совсем нелегко. Должен признаться, что в моей голове появлялись мысли покинуть команду. В клубе мне повторяли: "Марк, не волнуйся. Мы полностью тебе доверяем. Ты пришел сюда на много лет". Но реальность была совсем другой – менее обнадеживающей.

Мы много разговаривали с Луисом Энрике, но он видел, что Браво также хорошо работает на тренировках. После двух сезонов это не могло продолжаться дальше. В конце концов, клуб принял решение продать Клаудио и сделал выбор в мою пользу.

Современный голкипер

Каждый вратарь имеет собственный стиль игры. Главная задача голкипера – отбивать мячи. Тот, кто лучше это делает, заслуживает называться первым номером в мире. Но философия игры Барселоны еще и требует качественной игры ногами. Чемпионат Испании представлен многими топовыми киперами, которые соответствуют стилю своих команд. Например, Облак – замечательный вратарь для Атлетико.

Реал без Криштиану Роналду

Я не хочу выделять какого-то конкретного игрока. Мадрид имеет много хороших футболистов с отличными индивидуальными качествами. Это правда, что Роналду забивал очень много голов и был важным игроком для "бланкос". Понятно, что его уход сказался на игре команды. Посмотрим, как они компенсируют его потерю в будущем. Мы же должны быть сосредоточенными только на своей игре. Барса собрала невероятный состав, чтобы бороться за все можлии трофеи.

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