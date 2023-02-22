Главный тренер Барселоны Хави определился с игроками, которые отправятся в Англию.

Каталонцы перед матчем с Манчестер Юнайтед в плей-офф Лиги Европы потеряли трех ключевых игроков. Хави пришлось добавить в заявку двух футболистов из молодежной команды – вратаря Тенаса и полузащитника Касадо.

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Полузащитник Гави пропустит игру из-за дисквалификации. Усман Дембеле и Педри травмированы. Оба игрока не успели восстановиться от повреждений.

Напомним, что Барселона сыграет ответный матч против Манчестер Юнайтед 23 февраля. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

Вратари: тер Штеген, Пенья и Тенас.

Защитники: Рональд Араухо, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен, Эрик Гарсия, Маркос Алонсо, Жорди Альба и Алехандро Бальде.

Полузащитники: Серхио Бускетс, Фрэнки де Йонг, Серхи Роберто, Франк Кессье, Пабло Торре и Марк Касадо.

Нападающие: Роберт Левандовски, Рафинья, Ферран Торрес и Ансу Фати.

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