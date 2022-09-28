Реал остается в когорте европейских клубов, очень активно помогающих украинцам во время войны.

Вчера состоялось заседание руководства и Попечительского совета благотворительного клубного фонда. Встречу возглавлял президент Реала Флорентино Перес, сообщает официальный сайт "сливочных".

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Всего в прошлом сезоне мадридский гранд реализовал 464 социально-спортивных проекта в 71 стране. Отдельное внимание было уделено акции "Все для Украины", в рамках которой было выделено 1 миллион евро. Денежные средства были предназначены для покупки еды, медикаментов, одеял, кроватей и других основных потребностей украинцев, пострадавших от вторжения России.

Напомним, Реал – действующий чемпион Испании и победитель ЛЧ, а в его составе выступает украинский голкипер Андрей Лунин.

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