Реал залишається у когорті європейських клубів, які дуже активно допомагають українцям під час війни.

Вчора відбулося засідання керівництва та Опікунської ради благодійного клубного Фонду. Зустріч очолював президент Реала Флорентіно Перес, інформує офіційний сайт "вершкових".

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Загалом у минулому сезоні мадридський гранд реалізував 464 соціально-спортивні проекти в 71 країні. Окрема увага була приділена акції "Все для України", в рамках якої було виділено 1 мільйон євро. Кошти були призначені для купівлі їжі, медикаментів, ковдр, ліжок та інших основних потреб українців, які постраждали від вторгнення Росії.

Нагадаємо, Реал є чинним чемпіоном Іспанії та переможцем ЛЧ, а в його складі виступає український голкіпер Андрій Лунін.

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