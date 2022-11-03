На 25-й минуте матча 12 тура чемпионата Испании с Атлетиком Джованни Ло Чельсо получил серьёзную травму.

Полузащитник Вильярреала и сборной Аргентины Джованни Ло Чельсо может пропустить ЧМ-2022 из-за травмы подколенного сухожилия. Об этом информирует аргентинский портал Ole.

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Первое обследование показало, что травма оказалось гораздо серьёзнее, чем ожидалось. Существует большая вероятность, что из-за неё полузащитник пропустит ЧМ-2022 в Катаре.

Это была бы серьёзная потеря для сборной Аргентины, для которой Ло Чельсо является ключевым игроком в центре поля.

Напомним, что Ло Чельсо известен как телохранитель Лионеля Месси. Вместе с Родриго Де Паулем и Леандро Паредесом он сформировал постоянный треугольник в аргентинской полузащите. Кроме того, никто не отдавал больше голевых передач (7) под руководством главного тренера Лионеля Скалони, чем он.

Сегодня, 3 ноября появится больше информации о степени тяжести травмы игрока.

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