Півзахисник Вільяреала та збірної Аргентини Джованні Ло Чельсо може пропустити ЧС-2022 через травму підколінного сухожилля. Про це повідомляє аргентинський портал Ole.

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Перше обстеження показало, що травма виявилася набагато серйознішою, ніж очікувалося. Існує велика ймовірність, що через неї півзахисник пропустить ЧС-2022 у Катарі.

Це була б серйозна втрата для збірної Аргентини, для якої Ло Чельсо є ключовим гравцем у центрі поля.

Нагадаємо, що Ло Чельсо відомий як тілоохоронець Ліонеля Мессі. Разом з Родріго Де Паулем та Леандро Паредесом він сформував постійний трикутник в аргентинському півзахисті. Крім того, ніхто не віддавав більше гольових передач (7) під керівництвом головного тренера Ліонеля Скалоні, ніж він.

Сьогодні, 3 листопада з'явиться більше інформації про ступінь травми гравця.

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