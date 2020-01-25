Телеканал "Футбол 3" начнет работу 1 февраля

На телевизионной карте Украины появится новый футбольный канал ровно через неделю.

Телеканал "Футбол 3" начнет вещание с 1 февраля 2020 года, сообщает официальный сайт телеканалов Футбол.

Шахтер планирует запуск клубного телеканала

Отмечается, что полноценная работа канала начнется в 10 утра, а в первый день запланированы трансляции матчей чемпионатов Испании, Германии и Бельгии.

Добавим, что "Футбол 3" недавно получил лицензию на спутниковое вещание.

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