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Телеканал "Футбол 3" начнет работу 1 февраля

21:13 191 Читати українською
Телеканал "Футбол 3" начнет работу 1 февраля
Александр Денисов / телеканал Футбол

На телевизионной карте Украины появится новый футбольный канал ровно через неделю.

Телеканал "Футбол 3" начнет вещание с 1 февраля 2020 года, сообщает официальный сайт телеканалов Футбол.

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Отмечается, что полноценная работа канала начнется в 10 утра, а в первый день запланированы трансляции матчей чемпионатов Испании, Германии и Бельгии.

Добавим, что "Футбол 3" недавно получил лицензию на спутниковое вещание.

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