Телеканал "Футбол 3" розпочне роботу 1 лютого

На телевізійній карті України з’явиться новий футбольний канал рівно через тиждень.

Телеканал "Футбол 3" почне мовлення з 1 лютого 2020 року, повідомляє офіційний сайт телеканалів Футбол.

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Зазначається, що повноцінна робота каналу розпочнеться о 10 ранку, а в перший день заплановані трансляції матчів чемпіонатів Іспанії, Німеччини та Бельгії.

Додамо, що "Футбол 3" нещодавно отримав ліцензію на супутникове мовлення.

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