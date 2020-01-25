toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ВАЛЕНСІЯ - БАРСЕЛОНА ШАХТАР - ЛЕХ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Телеканал "Футбол 3" розпочне роботу 1 лютого

21:10 2775 Читать на русском
Телеканал "Футбол 3" розпочне роботу 1 лютого
Олександр Денисов / телеканал Футбол

На телевізійній карті України з’явиться новий футбольний канал рівно через тиждень.

Телеканал "Футбол 3" почне мовлення з 1 лютого 2020 року, повідомляє офіційний сайт телеканалів Футбол.

Шахтар планує запуск клубного телеканалу

Зазначається, що повноцінна робота каналу розпочнеться о 10 ранку, а в перший день заплановані трансляції матчів чемпіонатів Іспанії, Німеччини та Бельгії.

Додамо, що "Футбол 3" нещодавно отримав ліцензію на супутникове мовлення.

Тут штрафують за відвідуваність: як відбувається організація матчів Ла Ліги, або Великий посібник для УПЛ

blog_ava
"Сетьєн – out", – Лінекер відреагував на фіаско Барселони у матчі проти Валенсії
20:09
2860
Теги
телебачення Футбол 1 Футбол 2
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
47
хв
Атлетіко
13:00
Леганес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук