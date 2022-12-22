Спустя три недели после расторжения контракта с франкфуртским Айнтрахтом технический директор Бен Манга подписал контракт с Уотфордом. Об этом клуб из Чемпионшипа объявил на своём официальном сайте.

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Контракт Манга с Айнтрахтом действовал до 2026 года, он проработал в клубе из Франкфурта с 2016 года. Созданная им команда выиграла Лигу Европы в прошлом сезоне и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

Манга помогал спортивному директору Фреди Бобичу. Но в 2016 году на место Бобича пришёл Маркус Крёше, у которого отношения с Манга не сложились. Согласно Kicker, Бобич звал Манга с собой в Герту и предлагал пост главного скаута клуба, но Бен Манга решил отказаться и продолжить карьеру в Англии.

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