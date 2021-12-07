"Быки" растерзали фланг Зинченко

РБ Лейпциг на выходных уволил Джесси Марша за неудовлетворительные результаты. Американец отлично подходил для должности главного тренера, но стал заложником ситуации. Просчеты руководства в трансферной работе, травмы, невезения. Нагельсманн ушел, звезды были проданы, а ожидания остались на том же уровне.

Марш откатил команду к традиционному "редбулловскому" стилю. На дистанции это работало хуже, но против Манчестера Сити вертикальный резкий футбол дал результат. Ахим Байерлорцер, исполняющий функции главного тренера, также является последователем школы Рангника. Он представил лучшие качества Лейпцига.

Манчестер Сити накрывал хозяев высоким прессингом, но не всегда удачно. Лейпциг проходил его серией вертикальных передач и забросами на ход скоростным форвардам. Сити давал зоны между линиями. В середине первого тайма немцы открыли счет – Лаймер через коридор в центре бросил в прорыв Собослая, а тот мастерски обыграл голкипера.

Этот момент был не единственным у "быков". Они сделали акцент на левом фланге обороны Сити (49% атак шли через ту зону), где Зинченко оставлял за спиной много свободного пространства. Лейпциг то и дело прорывал бровку быстрыми выпадами. Удар Лаймера вытащил Стеффен. Форсберг расстреливает – снова Зак на месте. Классную атаку с навесом Нкунку и скидкой Собослая завершил Силва ударом в голкипера.

Зинченко ассистом реабилитировался за гол из-под себя

Манчестер Сити строил интересные комбинации и тоже имел свои моменты. Гости контролировали мяч, Де Брюйне и Фоден взрывали игру обостряющими передачами, но атаки не доходили до логического завершения. Оборона и голкипер Лейпцига грамотно читали эпизоды и играли на перехватах.

"Горожане" упирались в стену перед чужой штрафной. Правда, мяч у них хорошо держался. Для лучшего контроля Зинченко смещался в опорную зону. Украинец своевременными передачами начал пару атак, однако не всегда действовал удачно.

Саша моментами дублировал позиции партнеров, моментами не видел перспективных направлений развития атак. В начале второго тайма де Брюйне выругал украинца за пас назад, когда был шанс ускорить игру.

Как отмечено выше, Лейпциг атаковал преимущественно его флангом. Зинченко приходилось противостоять не только Нкунку (лучшему игроку РБ в сезоне), но и Лаймеру. Туда же смещался Силва, из глубины подключался Мукиеле. Александр не успевал возвращаться и реагировать на стенки соперников.

Во втором тайме статистические порталы выводили Зинченко худшую оценку в команде. Ситуация стала катастрофической, когда Силва ударом из-под Саши удвоил преимущество Лейпцига. Это была одна из контратак РБ после перехвата в центре поля. Украинец сам остался перед португальцем и не помешал ему пробить.

Зинченко реабилитировался ассистом. Партнеры стянули "быков" на противоположный край, Александр на фланге получил время и свободную зону. Классный прострел Зинченко на дальнюю штангу замкнул Марез. Манчестер Сити наращивал преимущество – гол назревал. Впрочем, гости не смогли вырвать ничью.

Финальный свисток зафиксировал заслуженную победу Лейпцига, который выходит в Лигу Европы. Манчестер Сити обеспечил себе первое место группы и в 1/8 финала Лиги чемпионов будет сеяным. Однако в первом матче плей-офф придется обойтись без Уокера – англичанин сегодня получил красную за грубый фол против Силвы.