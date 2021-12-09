Доменіко Тедеско очолив РБ Лейпциг, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт розрахований на півтора сезону – до літа 2023-го. Доменіко привів у клуб свій тренерський штаб.

Тедеско прийшов на місце Джессі Марша, який не виправдав очікувань і був звільнений за незадовільні результати. РБ Лейпциг застряг у середині турнірної таблиці Бундесліги.

"Бики" хотіли запросити Рогера Шмідта та Рубена Аморіма, однак тренери ПСВ і Спортінга відмовилися.

Останнім місцем роботи Тедеско був московський Спартак. Також фахівець очолював Шальке, з яким ставав віцечемпіоном Німеччини. У Гельзенкірхені він працював з Коноплянкою.

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