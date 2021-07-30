Вторая лига, 2 тур

Таврия – Энергия – 4:1

Голы: Барладым, 37, Бойко, 57, Кривич, 71, Доля, 74 – Терехов, 24

В стартовом туре Таврия поделила очки с Кристаллом (1:1), а Энергия перестреляла Реал Фарму (4:3). Теперь команды встретились в рамках херсонского дерби – Марьяновка против Новой Каховки.

Карпаты определились с транслятором домашних матчей

Хозяева не пожалели своих соседей, с которыми поддерживают довольно тесные отношения. Парадоксально, но счет открыла Энергия – Терехов лучше всех разобрался в хаосе после подачи углового. Барладым восстановил равновесие еще до перерыва, а потом было избиение. Его начал Бойко, которому выкатили мяч на пустые ворота. Пушка Кривича и обводной удар Доли сняли все вопросы относительно победителя – 4: 1.

Завтрашний день подарит настоящий ливень матчей Второй лиги – состоится аж 14 поединков.

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