Таврія розгромила Енергію в херсонському дербі
Таврія здобула першу перемогу в сезоні, розгромивши сусідів з Енергії.
Друга ліга, 2 тур
Таврія – Енергія – 4:1
Голи: Барладим, 37, Бойко, 57, Кривич, 71, Доля, 74 – Терехов, 24
У стартовому турі Таврія поділила очки з Кристалом (1:1), а Енергія перестріляла Реал Фарму (4:3). Тепер команди зустрілися в рамках херсонського дербі – Мар'янівка проти Нової Каховки.
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Господарі не пожаліли своїх сусідів, з якими підтримують доволі тісні стосунки. Парадоксально, але рахунок відкрила Енергія – Терехов найкраще розібрався у хаосі після подачі кутового. Барладим відновив рівновагу ще до перерви, а потім було побиття. Його розпочав Бойко, якому викотили м'яч на порожні ворота. Гармата Кривича і обвідний удар Долі зняли усі питання щодо переможця – 4:1.
Завтрашній день подарує справжню зливу матчів Другої ліги – відбудеться аж 14 поєдинків.
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