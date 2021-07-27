Болельщики смогут посмотреть поединки львовских Карпат как в Интернете, так и на телевидении.

Домашние матчи Карпат во Второй лиге в сезоне 2021/22 будут транслироваться на 4 канале, сообщает официальный сайт "львов".

Карпаты объявили заявку на сезон – солидный состав для штурма Второй лиги

"4 канал – украинский информационно-развлекательный канал, который вещает в формате высокой четкости (HD). Телеканал присутствует в кабельных сетях и на телевизионных платформах, а недавно начал вещание в мультиплексе MX-5 общенациональной сети DVB-T2, то есть является доступным на бесплатной основе для большинства телезрителей Украины.

Поэтому матчи с участием Карпат и своих команд смогут смотреть болельщики в разных уголках Украины. Также зрители смогут просматривать поединки Карпат на клубном YouTube-канале", – говорится в сообщении.

Добавим, что первый матч Карпат состоится 31 июля, начало в 18:00. Соперником львовян станет киевский Рубикон.

Нові Карпати дебютують у професіоналах – бюджет 20 млн доларів, повернення колишніх зірок і наполеонівські плани