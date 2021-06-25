Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко поделился мыслями относительно противостояния со сборной Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы.

"Такого шанса может больше и не быть. Нашим футболистам необходимо отбросить все свои амбиции. Стать на поле одним целым. Сборной Украины по силам пройти шведский барьер.

Украина имеет позорно мало представителей в топ-5 лиг Европы – Швеция превосходит нас в три раза

Что в этой встрече будет основным для Украины? Физическая готовность, чем отличаются шведы, и, конечно, максимальная самоотдача. В таких встречах все может решить мелкая ошибка. Поэтому важно, чтобы и концентрация была на максимуме.

При всем уважении к скандинавской сборной, я верю, что украинской команде удастся пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы. У футболистов долг перед болельщиками. Счет 2:1 нас бы вполне устроил", – цитирует Гецко Footboom.

Напомним, команда Андрея Шевченко пробилась в 1/8 финала Евро-2020 с третьего места группы С. Соперником будет команда Швеции, матч состоится 29 июня.

"Хотілось більшого": що спричинило фіаско України з "міні-збірною Німеччини", або Хто вожак у зграї Шевченка