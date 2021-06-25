В заявке Украины на Евро только 3 игрока, которые играют в топ-5 чемпионатах Европы. Это Александр Зинченко, Руслан Малиновский и Андрей Ярмоленко.

Зинченко стал вторым по количеству отборов на групповом этапе Евро-2020 – украинца опередил португалец из АПЛ

Как информирует Команда 1, показатель "сине-желтых" является худшим среди команд, которые вышли в плей-офф. Сразу после Украины расположились шведы и чехи – уу них по 10 игроков. Интересно, что сборные Англии, Франции, Германии, Испании и Италии полностью состоят из футболистов топ-5 лиг.

Напомним, команда Андрея Шевченко пробилась в 1/8 финала Евро-2020 с третьего места группы С. Соперником будет команда Швеции, матч состоится 29 июня.

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