Автор першого гола в історії збірної України Іван Гецко поділився думками щодо протистояння зі збірною Швеції в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

"Такого шансу може більше й не бути. Нашим футболістам необхідно відкинути всі свої амбіції. Стати на полі одним цілим. Збірній України під силу пройти шведський бар’єр.

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Що в цій зустрічі буде основним для України? Фізична готовність, чим відрізняються шведи, і, звичайно, максимальна самовіддача. В таких зустрічах все може вирішити дрібна помилка. Тому важливо, щоб і концентрація була на максимумі.

При всій повазі до скандинавської збірної, я вірю, що українській команді вдасться пробитися до чвертьфіналу чемпіонату Європи. У футболістів борг перед уболівальниками. Рахунок 2:1 нас би цілком влаштував", – цитує Гецка Footboom.

Нагадаємо, команда Андрія Шевченка пробилась в 1/8 фіналу Євро-2020 з третього місця групи С. Суперником буде команда Швеції, матч відбудеться 29 червня.

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