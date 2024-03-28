“Когда я смотрю на футбол в исполнении нашей национальной сборной, у меня возникает впечатление, что главным ее тренером является Сергей Ребров, а где-то рядом, так незаметно для широкой общественности, эту команду также тренирует Кирилл Буданов (глава ГУР – прим. "Футбол 24").

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Вот после установки на игру Сергея Станиславовича легкое алаверды от Кирилла Алексеевича. "Значит, так. Слышали, что тренер сказал? Поняли? Но сначала вводим всех в заблуждение, шифруемся, притворяемся мертвыми. Всем своим видом показываем, что футбол – это, в принципе, не наше, что мяч мы увидели впервые в жизни, накануне матча.

Пусть они с нас смеются, забивают нам гол, занижают оценку нашего уровня. А тогда, как молодой Сильвестр Сталлоне в фильме "Рэмбо", мы раз, и выпрыгиваем из болота с ножом в зубах и повязкой на голове. Застаем всех врасплох, забиваем два гола, соперник в ах*е, все нам хлопают в ладоши, а вся Украина радуется".

Смотрю на матчи с Боснией и Исландией. Такое впечатление, что соперник нас боится, но мы сами себя боимся еще больше, чем нас боится наш соперник. Я понимаю, финал, ответственность, давление, цена ошибки и так далее. Понимаю – горький опыт. Но меня упорно не покидает мысль, что наша сборная как будто по какому-то киношному сценарию играет. Начало истории – возникновение проблемы – борьба с этой проблемой – хеппи-энд.

Глобально говоря, это же был очередной матч сборной Украины,в котором наша команда выжала максимум из минимума созданного. Кроме двух реализованных моментов что у нас было? По факту, три момента – два гола. Но лучше так побеждать 2:1, чем не забить 100 моментов и проиграть 0:1. Поверьте, эту игру мы забудем уже через полгода. А результат – выход на Евро – на табло", – заявил Виктор Вацко в эфире Вацко on air.

Напомним, сборная Украины в четвертый раз подряд вышла в финальную стадию чемпионата Европы. В групповом турнире Евро-2024 команда Сергея Реброва сыграет с Бельгией, Словакией и Румынией.

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