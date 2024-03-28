Бывший полузащитник сборной Украины, а ныне футбольный агент Сергей Серебренников, который в свое время выступал в Бельгии, предоставил тамошнему СМИ немало информации о команде Сергея Реброва.

“Сборная Украины сыграла два финала. Матч в Боснии был очень тяжелым, соперник хорошо защищался. Лишь в конце игры Украина вырвала победу, забив дважды. Матч против Исландии был куда лучше. Да, снова пропустили первыми, но Украина играла в хороший и привлекательный футбол с сочетанием молодых и опытных игроков, поэтому мы заслуженно прошли квалификацию.

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Сейчас мало поводов для радости у нашей страны и людей. Поэтому такие события добавляют хотя бы немного позитива. Летом сборные U-17, U-19 и национальная команда будут играть на чемпионате Европы, а олимпийская сборная будет на Олимпиаде в Париже. Это очень много значит для Украины. Мы, конечно, большая страна со многими талантами. Но не всегда есть результаты. Поэтому квалификация важна.

Сильные стороны сборной Украины? Дух. И тренер. Сергей Ребров сейчас является лучшим тренером в Украине. Он достигал результатов в разных командах. Он был чемпионом с киевским Динамо, с Ференцварошем в Венгрии и с Аль-Айном в ОАЭ. А теперь он также делает это с Украиной. Ребров взял на себя ответственность в трудной ситуации. Он создал команду с сильными индивидуальными футболистами, которые играют, как одна команда. Это их сила. Футбол всегда может быть лучшим, но они на правильном пути.

Сборная Украины должна стать более стабильной. Команда демонстрирует, что может играть в хороший футбол, но они должны поддерживать этот уровень.

Кто является ключевыми игроками сборной Украины? Их несколько. Мудрик из Челси, Судаков из Шахтера – одни из самых больших талантов. Цыганков и Довбик очень хорошо чувствуют себя в Жироне. Также есть Яремчук и Забарный, который играет в АПЛ. Нет одного или двух игроков, которые выделяются. Это один из лучших выборов за последние годы, но команда все еще должна расти. Тогда у них будет светлое будущее.

Секретное оружие Украины на чемпионате Европы? Это не тайна. Наши молодые футболисты с большим потенциалом – Мудрик и Судаков – могут стать лучшими в Германии. Это наше главное преимущество.

Руслан Малиновский – опытный игрок. Он всегда играет на одном уровне. Он может играть фантастические матчи, но даже если не все получается, то Руслан все равно важен. Это один из игроков, который может решить, как пойдут дела. За последние два года у Яремчука были взлеты и падения, но он был очень важным в этих плей-офф. Роман забил гол и сделал результативную передачу в матче против Боснии, а также он продемонстрировал свои качества в поединке против Исландии", – цитирует Серебренникова Sporza.

Напомним, на Евро-2024 Бельгия и Украина попали в группу E и встретятся 26 июня в Штутгарте. В этом квартете сыграют также Румыния и Словакия.

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