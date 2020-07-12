"Такое отношение для меня неприемлемо": Анчелотти уничтожил игроков Эвертона после разгрома от Вулверхэмптона

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти был крайне разочарован выступлением своей команды в матче 35 тура АПЛ против Вулверхэмптона (0:3).

"Такая игра действительно разочаровала меня. Есть некоторые оправдания, но я не хочу делать этого, выступление было неприемлемым. Такое отношение для меня неприемлемо. Я говорил с игроками, мы должны готовиться и работать по-другому, иметь другое отношение.

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Я не хочу говорить отдельно о каждом игроке. Я сказал им, что такой подход для меня неприемлем, и мы должны немедленно измениться. Я хочу видеть другой дух", – приводит слова Анчелотти BBC.

Добавим, что Эвертон добыл всего одно очко в трех последних турах чемпионата Англии.

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