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"Такое отношение для меня неприемлемо": Анчелотти уничтожил игроков Эвертона после разгрома от Вулверхэмптона

19:00 - Читати українською
"Такое отношение для меня неприемлемо": Анчелотти уничтожил игроков Эвертона после разгрома от Вулверхэмптона
Карло Анчелотти / Сайт Эвертона

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти был крайне разочарован выступлением своей команды в матче 35 тура АПЛ против Вулверхэмптона (0:3).

47’ Леандер Дендонкер
45+2’ Рауль Хименес
74’ Диогу Жота
 
47’ Леандер Дендонкер
45+2’ Рауль Хименес
74’ Диогу Жота

"Такая игра действительно разочаровала меня. Есть некоторые оправдания, но я не хочу делать этого, выступление было неприемлемым. Такое отношение для меня неприемлемо. Я говорил с игроками, мы должны готовиться и работать по-другому, иметь другое отношение.

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Я не хочу говорить отдельно о каждом игроке. Я сказал им, что такой подход для меня неприемлем, и мы должны немедленно измениться. Я хочу видеть другой дух", – приводит слова Анчелотти BBC.

Добавим, что Эвертон добыл всего одно очко в трех последних турах чемпионата Англии.

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Англия Эвертон Эвертон Карло Карло Анчелотти Вулверхэмптон - Эвертон
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