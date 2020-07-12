"Таке ставлення для мене неприйнятне": Анчелотті знищив гравців Евертона після принизливої поразки від Вулверхемптона

Головний тренер Евертона Карло Анчелотті був вкрай розчарований виступом своєї команди у матчі 35 туру АПЛ проти Вулверхемптона (0:3).

"Така гра дійсно розчарувала мене. Є деякі виправдання, але я не хочу робити цього, виступ був неприйнятним. Таке ставлення для мене неприйнятне. Я говорив з гравцями, ми повинні готуватися і працювати по-іншому, мати інше ставлення.

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Я не хочу говорити окремо про кожного гравця. Я сказав їм, що такий підхід для мене неприйнятний, і ми повинні негайно змінитися. Я хочу бачити інший дух", – наводить слова Анчелотті BBC.

Додамо, що Евертон здобув всього одне очко в трьох останніх турах чемпіонату Англії.

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