toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ЮВЕНТУС - АТАЛАНТА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

"Таке ставлення для мене неприйнятне": Анчелотті знищив гравців Евертона після принизливої поразки від Вулверхемптона

19:00 - Читать на русском
"Таке ставлення для мене неприйнятне": Анчелотті знищив гравців Евертона після принизливої поразки від Вулверхемптона
Карло Анчелотті / Сайт Евертона

Головний тренер Евертона Карло Анчелотті був вкрай розчарований виступом своєї команди у матчі 35 туру АПЛ проти Вулверхемптона (0:3).

47’ Леандер Дендонкер
45+2’ Рауль Хіменес
74’ Діогу Жота
 
47’ Леандер Дендонкер
45+2’ Рауль Хіменес
74’ Діогу Жота

"Така гра дійсно розчарувала мене. Є деякі виправдання, але я не хочу робити цього, виступ був неприйнятним. Таке ставлення для мене неприйнятне. Я говорив з гравцями, ми повинні готуватися і працювати по-іншому, мати інше ставлення.

Анчелотті розповів про плани Евертона на найближче трансферне вікно

Я не хочу говорити окремо про кожного гравця. Я сказав їм, що такий підхід для мене неприйнятний, і ми повинні негайно змінитися. Я хочу бачити інший дух", – наводить слова Анчелотті BBC.

Додамо, що Евертон здобув всього одне очко в трьох останніх турах чемпіонату Англії.

Астон Вілла переграла Крістал Пелас, Вулверхемптон розгромно переміг Евертон: 35-й тур АПЛ, неділя

blog_ava
Олександрія – Динамо: анонс матчу УПЛ
08:00
15848
Теги
Евертон Евертон Англія Карло Карло Анчелотті Вулверхемптон - Евертон
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
хв
Олександрія
19:30
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук