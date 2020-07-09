Анчелотти рассказал о планах Эвертона на ближайшее трансферное окно

Руководство "ирисок" пообещало главному тренеру команды Карло Анчелотти деньги на усиление состава.

"Руководство Эвертона меня заверило, что мы усилим состав. Придется ли для покупки новичков продавать игроков? Нет.

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Нам нужны сильные футболисты, поэтому игроки, которых мы подпишем, будут хорошими. Не имеет значения, молодые они или возрастные, с опытом или без опыта. Важно только то, что это будут хорошие футболисты. Имена, которые упоминаются в прессе, те же, которые звучали, когда я работал год назад в Наполи.

Хамес Родригес? Мне он очень нравится как игрок. Когда я ушел из Реала – Хамес последовал за мной в Баварию. Говорили, что он пойдет за мной в Наполи, а теперь, по слухам, он перейдет в Эвертон. Скажу честно – мне он очень нравится. Но он игрок Реала, и, думаю, там и останется.

Важно усовершенствовать характер и менталитет команды. Только тогда можно будет конкурировать с шестью лучшими командами Премьер-лиги", – цитирует Анчелотти издание The Guardian.

Напомним, после 33-х туров Эвертон занимает в турнирной таблице чемпионата Англии 11 место, набрав 44 очка. Свой ближайший поединок "ириски" проведут уже сегодня, 9 июля, против Саутгемптона. Начало матча в 20:00.

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