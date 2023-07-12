"Те, кто инвестирует в футбол, вкладывают в него ресурсы, которые потом можно реинвестировать в развитие продукта в своей стране. Если есть футболист, который едет в Саудовскую Аравию, а клуб оттуда платит за это значительную сумму, то это поступающий капитал, например в Италию, и может быть реинвестирован, это вливание "свежих" денег и для нашей страны, и для нашего футбола.

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Понятно, что есть некоторые преувеличения, которые были даже 10 лет назад в Китае, но потом они немного успокоились. В какой-то момент я помню, что были такие случаи и в Украине, с донецким Шахтером, который подписал Лукарелли за невероятные деньги. Но потом все возвращается на более уравновешенный уровень", – цитирует Кайро Sportitalia.

Важно понимать контекст – президент Торино слывет довольно эпатажным владельцем футбольного клуба. Он годами на словах продавал Андреа Белотти за 100 миллионов, который в конце концов ушел бесплатно. Пример из Шахтера Кайро подобрал также максимально неудачный. За итальянца "горняки" платили около 8 млн евро, что даже на 2007 год не было заоблачной суммой даже для чемпионата Украины.

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