"Ті, хто інвестує у футбол, вкладають у нього ресурси, які потім можна реінвестувати в розвиток продукту у своїй країні. Якщо є футболіст, який їде до Саудівської Аравії, а клуб звідти платить за це значну суму, то це капітал, який надходить, наприклад, до Італії і може бути реінвестований. Це вливання "свіжих" грошей і для нашої країни, і для нашого футболу.

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Зрозуміло, що є й деякі перебільшення, які були навіть 10 років тому в Китаї, але потім вони трохи заспокоїлися. Якоїсь миті, я пам'ятаю, що були такі випадки і в Україні, із донецьким Шахтарем, який підписав Лукареллі за неймовірні гроші. Але потім усе повертається на більш врівноважений рівень", – цитує Кайро Sportitalia.

Важливо розуміти контекст – президент Торіно має славу доволі епатажного власника футбольного клубу. Він роками на словах продавав Андреа Белотті за 100 мільйонів, який, зрештою, пішов безкоштовно. Приклад із Шахтаря Кайро підібрав також максимально невдалий. За італійця "гірники" платили близько 8 млн євро, що навіть на 2007 рік не було захмарною сумою навіть для чемпіонату України.

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