Полузащитник Шахтера Манор Соломон может перейти в Ниццу, сообщает le10sport.com.

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Французский клуб готовится вступить в борьбу за 22-летнего хавбека. К слову, главным претендентом на израильтянина называли Фулхем. Также была информация об интересе к игроку со стороны Арсенала, Астон Виллы и Эвертона.

Напомним, в январе 2019-го "горняки" заплатили за Соломона 6 млн евро. В прошлом сезоне он провел за команду Роберто Де Дзерби 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.

Ницца предыдущий чемпионат завершила на пятой строчке турнирной таблицы Лиги 1 и получила право представлять Францию ​​в Лиге конференций.

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