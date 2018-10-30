Тайсон вернулся в основную группу Шахтера и может сыграть с Динамо

Полузащитник Шахтера Тайсон восстановился после травмы, полученной в матче 11-го тура УПЛ против Зари.

Ожидалось, что из-за повреждения внутренней боковой связки коленного сустава Тайсон пропустит около месяца.

Однако, уже сегодня, 29 октября, бразилец вернулся к полноценным тренировкам с командой. Футболист занимался в общей группе без каких-либо ограничений.

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Таким образом, у капитана "горняков" есть все шансы набрать оптимальную форму к матчу с Динамо, который состоится 3 ноября в Харькове.

В то же время, другой лидер Шахтера Марлос продолжает занятия по индивидуальной программе. Сроки его возвращения в общую группу пока неизвестны.