Тайсон поддержал Исмаили, который получил тяжелую травму и рискует пропустить длительный срок

Атакующий полузащитник "горняков" Тайсон надеется, что его одноклубник и соотечественник как можно скорее вернется на футбольное поле.

Напомним, Исмаили рискует пропустить полгода из-за серьезной травмы колена, полученной на тренировке перед поединком против Колоса. Подозревают, что 30-летний бразилец порвал крестообразные связки.

Одним из первых на неутешительную новость отреагировал экс-капитан Шахтера Тайсон.

"Мой брат, будь сильным. Я останусь здесь в ожидании нашего последнего танца. Все пройдет. Я жду тебя, Исмаили. Люблю тебя", – написал Тайсон в Instagram.

К слову, матч Колос – Шахтер стартует 14 июня в 17:00. Для досрочного чемпионства "горнякам" нужно набрать еще 6 очков.

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