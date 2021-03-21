Хавбек Шахтера Тайсон не изменяет себе и продолжает бороться с "несправедливостью" с помощью своих соцсетей.

Руководство Шахтера отправило Тайсона в дубль из-за саботажа бразильца в матче Лиги Европы против Ромы (1:2). По словам тренера "горняков" Дарио Срны, звездный полузащитник отказался выходить на замену время игры.

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"Отче, я знаю, что Господь заботится обо всех, поэтому, пожалуйста, научи меня найти покой в ​​Тебе. Забери мои заботы, мою тревогу и мое отчаяние. Помоги мне быть сильным в любое время для достижения побед", – написал Тайсон в Twitter.

Это не в первый раз Тайсон открыто говорит о своем "страдании" в лагере Шахатря. Действующий контракт бразильца с донецким клубом завершается летом.

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