Хавбек Шахтаря Тайсон не зраджує собі та продовжує боротись з "несправедливістю" за допомогою своїх соцмереж.

Керівництво Шахтаря відправило Тайсона у дубль через саботаж бразильця у матчі Ліги Європи проти Роми (1:2). За словами тренера "гірників" Даріо Срни, зірковий півзахисник відмовився виходити на заміну час гри.

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"Отче! Я знаю, що Господь дбає про всіх, тому, будь ласка, навчи мене знайти спокій в Тобі. Забери мої турботи, мою тривогу і мій відчай. Допоможи мені бути сильним у будь-який час для досягнення перемог", – написав Тайсон у Twitter.

Це не впереше Тайсон виносить на загал своє "страждання" у таборі Шахтаря. Чинний контракт бразильця з донецьким клубом завершується влітку.

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