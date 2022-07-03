Чемпионат Бразилии, 15 тур

Сеара – Интернасьонал – 1:1

Голы: Лима, 19 (пен) – Мойзес, 23

Удаление: Кадорини, 90+1 (Инт)

Флуминенсе – Коринтианс – 4:0

Голы: Маноэль, 16, Кано, 43, 71, Фред, 90+1

В старте Интернасьонала на матч со середняком таблицы Сеарой из наших старых знакомых вышел только Тайсон – Карлос Де Пена и Витао пропускали игру. Именно экс-капитан Шахтера отдал голевой пас со штрафного в середине первого тайма. Ассист вингера помог Интеру сравнять счет, ведь перед тем Сеара забила с пенальти. Счет 1:1 стал окончательным. Интернасьонал опустился на 5-е место Серии А.

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А вот Коринтианс, в составе которого вышел Жуниор Мораес, неожиданно без шансов сгорел на выезде Флуминенсе – 0:4. Экс-форвард Шахтера и сборной Украины отыграл 57 минут и получил желтую карточку. После этого фиаско его команда выпала из топ-3 и занимает 4-е место турнирной таблицы.

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