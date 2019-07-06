Тайсон может заменить Эль-Шаарави в Роме

Хавбек Шахтера Тайсон стал одной из целей новой команды Паулу Фонсеки.
Бразилец может заменить в Роме вингера Стефана Эль-Шаарави, информирует журналист Николо Скира в твиттере.
Эль-Шаарави готов переехать в чемпионат Китая
Игрок сборной Италии имеет выгодное предложение от китайского Шанхай Шэньхуа. "Волки" не хотят столкнуться с проблемами на фланге атаки, поэтому обратили внимание на капитана чемпионов Украины. Кроме того, новый руководитель Ромы Паулу Фонсека прекрасно знает возможности своего бывшего подопечного.
Тайсон может перейти в Интернасьонал после Копа Америка
Напомним, ранее пресса активно сватала Тайсона в бразильский Интернасьонал.