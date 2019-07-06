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Тайсон может заменить Эль-Шаарави в Роме

6 июля 23:50 32 Читати українською
Тайсон может заменить Эль-Шаарави в Роме
Тайсон / Фото официального сайта Шахтера

Хавбек Шахтера Тайсон стал одной из целей новой команды Паулу Фонсеки.

Бразилец может заменить в Роме вингера Стефана Эль-Шаарави, информирует журналист Николо Скира в твиттере.

Эль-Шаарави готов переехать в чемпионат Китая

Игрок сборной Италии имеет выгодное предложение от китайского Шанхай Шэньхуа. "Волки" не хотят столкнуться с проблемами на фланге атаки, поэтому обратили внимание на капитана чемпионов Украины. Кроме того, новый руководитель Ромы Паулу Фонсека прекрасно знает возможности своего бывшего подопечного.

Тайсон может перейти в Интернасьонал после Копа Америка

Напомним, ранее пресса активно сватала Тайсона в бразильский Интернасьонал.

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Теги
Шахтер Шахтер Рома Рома Трансферы Паулу Фонсека Паулу Фонсека Тайсон Тайсон Стефан Эль-Шаарави Стефан Эль-Шаарави
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