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Тайсон может перейти в Интернасьонал после Копа Америка

15:13 228 Читати українською
Тайсон может перейти в Интернасьонал после Копа Америка
Тайсон / Фото официального сайта Шахтера

Бразильский клуб хочет подписать хавбека Шахтера Тайсона в ближайшее время.

Интернасьонал готовит подписание лидера "горняков" после окончания Копа Америка-2019, сообщил журналист Фарид Жерману в твиттере.

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Бразильский клуб и прежде интересовался Тайсоном, однако президент дончан Ринат Ахметов наотрез отказался отпускать капитана команды. Контракт 31-летнего вингера действует до 2021 года, поэтому у чемпиона Украины нет необходимости спешить с решением относительно его будущего.

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Напомним, финальный матч Копа Америка состоится 7 июля.

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Теги
Трансферы Шахтер Шахтер Копа Америка-2019 Тайсон Тайсон Интернасьонал Интернасьонал
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