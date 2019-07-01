Тайсон может перейти в Интернасьонал после Копа Америка

Бразильский клуб хочет подписать хавбека Шахтера Тайсона в ближайшее время.

Интернасьонал готовит подписание лидера "горняков" после окончания Копа Америка-2019, сообщил журналист Фарид Жерману в твиттере.

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Бразильский клуб и прежде интересовался Тайсоном, однако президент дончан Ринат Ахметов наотрез отказался отпускать капитана команды. Контракт 31-летнего вингера действует до 2021 года, поэтому у чемпиона Украины нет необходимости спешить с решением относительно его будущего.

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Напомним, финальный матч Копа Америка состоится 7 июля.