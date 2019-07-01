toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Тайсон може перейти в Інтернасьйонал після Копа Амеріка

15:13 1885 Читать на русском
Тайсон може перейти в Інтернасьйонал після Копа Амеріка
Тайсон / Фото офіційного сайту Шахтаря

Бразильський клуб прагне підписати хавбека Шахтаря Тайсона найближчим часом.

Інтернасьйонал готує підписання лідера "гірників" після закінчення Копа Амеріка-2019, повідомив журналіст Фарід Жерману в твіттері.

Греміо відмовився від трансферу Алана Патріка – Шахтар попросив надто велику суму за гравця

Бразильський клуб і раніше цікавився Тайсоном, однак президент донеччан Рінат Ахметов навідріз відмовився відпускати капітана команди. Контракт 31-річного вінгера чинний до 2021 року, тому в чемпіона України немає потреби поспішати з рішенням щодо його майбутнього.

Шахтар повернувся до України після успішного першого етапу тренувальних зборів

Нагадаємо, фінальний матч Копа Амеріка відбудеться 7 липня.

blog_ava
Зінченко і Влада Седан вразили спекотними іграми на пляжі – у дівчини чудова техніка роботи з м'ячем
12:51
4925
Теги
Трансфери Шахтар Шахтар Копа Амеріка-2019 Тайсон Тайсон Інтернасьйонал Інтернасьйонал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ігуаїн покинув Челсі
    Англія — 11:261116 Ігуаїн покинув Челсі
66
дн
:
2
год
:
32
хв
Вірменія
19:00
Італія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук