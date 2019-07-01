Тайсон може перейти в Інтернасьйонал після Копа Амеріка

Бразильський клуб прагне підписати хавбека Шахтаря Тайсона найближчим часом.

Інтернасьйонал готує підписання лідера "гірників" після закінчення Копа Амеріка-2019, повідомив журналіст Фарід Жерману в твіттері.

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Бразильський клуб і раніше цікавився Тайсоном, однак президент донеччан Рінат Ахметов навідріз відмовився відпускати капітана команди. Контракт 31-річного вінгера чинний до 2021 року, тому в чемпіона України немає потреби поспішати з рішенням щодо його майбутнього.

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Нагадаємо, фінальний матч Копа Амеріка відбудеться 7 липня.