Экс-звезда Шахтера Тайсон не забывает о весомом этапе своей карьеры в УПЛ.

Бразильский полузащитник Интернасьонала Тайсон опубликовал пост в Instagram, где вспомнил Украину.

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"Из окрестностей Пелотаса. Вошел в историю Украины", – подписал Тайсон свое фото в форме бразильского клуба.

Напомним, Тайсон в 2010 году перебрался из родины в Украину, подписав контракт с Металлистом. Через три года полузащитник перебрался в донецкий Шахтер, где выступал к прошлому лету.

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