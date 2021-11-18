Тайсон: Я вошел в историю Украины
17:14 - Читати українською
Экс-звезда Шахтера Тайсон не забывает о весомом этапе своей карьеры в УПЛ.
Бразильский полузащитник Интернасьонала Тайсон опубликовал пост в Instagram, где вспомнил Украину.
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"Из окрестностей Пелотаса. Вошел в историю Украины", – подписал Тайсон свое фото в форме бразильского клуба.
Напомним, Тайсон в 2010 году перебрался из родины в Украину, подписав контракт с Металлистом. Через три года полузащитник перебрался в донецкий Шахтер, где выступал к прошлому лету.
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