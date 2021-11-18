Екс-зірка Шахтаря Тайсон не забуває про вагомий етап своєї кар'єри в УПЛ.

Бразильський півзахисник Інтернасьйонала Тайсон опублікував пост в Instagram, де пригадав Україну.

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"З околиць Пелотаса. Увійшов до історії України", – підписав Тайсон свою світлину у формі бразильського клубу.

Нагадаємо, Тайсон у 2010 перебрався з батьківщини в Україну, підписавши контракт із Металістом. Через три роки півзахисник перебрався до донецького Шахтаря, де виступав до минулого літа.

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